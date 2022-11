Wer klimafreundlich bauen will, muss Holz statt Stahl und Beton verwenden, sagt der Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber. Er war Gastredner bei der Mitgliederversammlung des Städtetags Rheinland-Pfalz am Donnerstag in Landau und wollte klarmachen: Jede Kommune habe im Bausektor eine große Chance für Veränderung. Die Stadtchefs und -chefinnen verwiesen zugleich auf Probleme bei der praktischen Umsetzung.

Laut Schellnhuber, bis 2018 Direktor des von ihm gegründeten Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), lässt sich mit einer Architektur, die auf nachwachsende Rohstoffe setzt, der CO2-Ausstoß massiv reduzieren. Denn Zement und Stahl sind in ihrer Herstellung besonders klimaschädlich. Durch diese Materialien entstehe weltweit mehr Kohlendioxid als etwa in ganz Indien. Nur noch die USA und China pusteten mehr CO2 in die Umwelt. Um eine hohe Nachfrage nach Holz decken zu können, müsste gehörig aufgeforstet werden, genug Flächen dafür seien vorhanden, so der 72-jährige Physiker und Klimaexperte. Holzbauten seien langlebig und die Bestandteile wiederverwendbar.

„Praktisch scheitert es oft“

Die Baubranche hält das für naiv, es müssten alternative Baustoffe gefunden werden. Teflon etwa könnte Stahl im Beton ersetzen. Klimaschutz müsse für die Städte in Rheinland-Pfalz allerhöchste Priorität haben, sagte der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD). Die Kommunen seien zu schnellem Handeln bereit, stießen aber „allzu oft an die Grenzen aufgrund fehlender Finanzierung, unzureichendem Personal und viel zu bürokratischer Rahmenbedingungen“.

Landesrechnungshof grätscht dazwischen

Auch Neustadts OB Marc Weigel (FWG) sieht das ähnlich. „Wir haben großes Potenzial, aber praktisch scheitert es oft.“ Etwa an den Schulbaurichtlinien oder Vergaberichtlinien im öffentlichen Bau. Nachhaltigkeit hat aktuell keinen Platz im Vergaberecht. „Aber ich bin motiviert, etwas zu tun“, so Weigel. Sein Amtskollege in Landau, Thomas Hirsch (CDU), verwies auf Nachfrage auf ein prominentes Beispiel in seiner Stadt: Als im Vorfeld der Landesgartenschau 2015 eine Fußgängerbrücke aus Holz gebaut werden sollte, grätschte der Landesrechnungshof dazwischen. Der natürliche Baustoff wurde als vermeintlich teurer scharf kritisiert, am Ende wurde Stahl benutzt.

Daneben begrüßte Städtetags-Vorsitzender Langner, dass das Land den Kommunen die Hälfte ihrer Altschulden abnehme. Langner ist in seiner neuen Funktion innerhalb des kommunalen Gremiums Nachfolger von Michael Ebling (SPD), der vor kurzem rheinland-pfälzischer Innenminister wurde. Zu Langners Stellvertreter wurde der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) gewählt.