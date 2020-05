Mainz (dpa/lrs) - Der Städtetag in Rheinland-Pfalz hat die von vielen Menschen herbeigesehnte Öffnung der Spielplätze im Land begrüßt. «Dies ist im Interesse von Familien und Kindern, das zeigt auch die rege Nutzung am Wochenende», sagte der Vorsitzende des Städtetages Rheinland-Pfalz, der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Auch zum Wochenstart war auf so manchem Spielplatz trotz durchwachsenen Wetters ordentlich was los. Auf einem Spielplatz in der Mainzer Neustadt tummelten sich am Montag beispielsweise viele Kinder und Eltern, an Freiluft-Trimmgeräten standen Menschen Schlange.

Auch auf Spielplätzen ist gemäß der fünften Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz trotz der Wiedereröffnung nur der Aufenthalt alleine, mit Personen aus dem eigenen Haushalt oder einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person zulässig. Zu anderen Menschen soll ein Mindestabstand von anderthalb Metern gewahrt bleiben. Die Landesregierung hat es nach früheren Angaben von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) Kommunen ermöglicht, einzelne Spielplätze aus Infektionsschutzgründen weiter abzusperren, sofern sie dies für nötig halten.