Ein Spritzhubschrauber ist in Ellenz-Poltersdorf im Landkreis Cochem-Zell abgestürzt. Er liege auf der Seite in den Weinbergen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die beiden 54 und 38 Jahre alten Insassen seien nicht verletzt worden. Die Unfallstelle wurde den Angaben zufolge abgesperrt und untersucht. Die Unfallursache war zunächst unklar, vermutet wurde ein technischer Defekt.

