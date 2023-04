Sportvorstand Christian Heidel sieht beim FSV Mainz 05 keinen großen Kurswechsel, falls sich der Fußball-Bundesligist am Saisonende für einen Europacup-Wettbewerb qualifiziert. «Natürlich wäre Europa für unseren Verein etwas ganz Besonderes, das steht außer Frage. Es wird Mainz 05 aber nicht verändern», sagte der 59-Jährige am Dienstag bild.de. Das Team von Trainer Bo Svensson belegt nach 28 Spieltagen den achten Platz hinter der punktgleichen Frankfurter Eintracht.

Mainz (dpa) - Die Mainzer spielten zuletzt 2016 unter Chefcoach Martin Schmidt in der Europa League und schafften bisher insgesamt viermal den Sprung ins internationale Geschäft. Heidel rechnet bei einer weiteren Qualifikation auch nicht mit einem großen Geldsegen. «Finanziell ist die Conference oder Europa League nicht der ganz große Renner. Denn auch die Kosten sind enorm», sagte er. «Wir sind aber kein Verein, der in der Gruppenphase in jedem Spiel 30.000 Zuschauer im Stadion haben würde.»

Bundesliga-Tabelle

Bundesliga-Spielplan

Kader FSV Mainz 05

Trainerteam FSV Mainz 05

FSV Mainz 05 auf Twitter

"Bild"-Bericht