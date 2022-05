Der rheinland-pfälzische Sportminister Roger Lewentz hat sich über den Aufstieg des 1. FC Kaiserslautern in die 2. Bundesliga «von ganzem Herzen» gefreut. «Die ganze Pfalz und die großartigen Fans haben diese erfolgreiche erste Etappe des Aufstiegsmarathons mehr als verdient», sagte der SPD-Politiker am Mittwoch. «Der in der 3. Liga (!) mehrfach ausverkaufte Betzenberg gehört wieder ins Oberhaus des deutschen Fußballs.» Kaiserslautern gewann nach dem 0:0 in der Hinpartie am Dienstagabend das Relegations-Rückspiel bei Dynamo Dresden mit 2:0.

Mainz (dpa) - Lewentz sei schon als kleiner Junge nicht nur Fan seines Heimatvereins in Kamp-Bornhofen gewesen, „sondern auch glühender Anhänger des FCK“. Deshalb freue er sich als Vorsitzender der Fritz-Walter-Stiftung „über diesen tollen und verdienten Erfolg des Vereins“.

