Bingen (dpa/lrs) - Auf dem Rhein bei Bingen (Kreis Mainz-Bingen) ist ein Sportboot mit vier Personen aus bisher unbekannten Gründen gesunken. Alle vier Insassen konnten aus dem Rhein durch vorbeifahrende Sportboote und Jetskifahrer gerettet werden, wie die Polizei weiter mitteilte. Verletzt worden sei bei dem Unfall am Freitagabend niemand. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an, sagte ein Sprecher am Samstag.