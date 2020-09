Budenheim (dpa/lrs) - Vermutlich durch einen technischen Defekt ist ein Sportboot auf dem Rhein in Budenheim im Landkreis Mainz-Bingen in Flammen geraten und komplett ausgebrannt. Die beiden an Bord sitzenden Menschen - ein Mann und eine Frau - schwammen noch rechtzeitig an Land und blieben unverletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach war vermutlich ein technischer Defekt im Maschinenraum nach dem Tanken die Ursache für das Feuer am Samstagnachmittag. Die Höhe des Sachschadens liegt bei rund 17 000 Euro, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Ermittlungen dauerten an.