Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Saarland ist von diesem Montag an der Kurs-, Trainings- und Sportbetrieb sowie der Betrieb von Tanzschulen wieder in Gruppen von maximal 35 Menschen möglich. Das teilte die Landesregierung am Freitag mit Blick auf das «weiterhin geringe Infektionsgeschehen» mit. Die Hygienemaßnahmen wegen der Corona-Pandemie müssten weiter eingehalten werden.

An diesem Montag (27. Juli) tritt zudem die nächste Stufe der Corona-Regelung in Kraft. Veranstaltungen, zu denen pro Tag und Ort unter freiem Himmel nicht mehr als 700 Menschen und in geschlossenen Räumen nicht mehr als 350 Menschen zu erwarten seien, könnten stattfinden, hieß es. Veranstaltungen mit mehr als 20 Anwesenden seien weiter unter Angabe des Veranstalters den Behörden zu melden.