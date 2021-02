Mainz (dpa/lrs) - CDU-Fraktionschef Christian Baldauf will in der Fastenzeit ohne Kaffee auskommen. Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmitt (FDP) versucht, trotz Wahlkampfs nicht ständig erreichbar zu sein. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) konzentriert sich auf das Geben und Teilen. Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) verzichtet während der Fastenzeit «auf nichts, worauf ich nicht auch sonst verzichten würde». Bei AfD-Landeschef Michael Frisch fällt in diesem Jahr wegen Wahlkampfs und Corona-Einschränkungen ein «besonderes Fastenopfer» aus.

In einer dpa-Umfrage zu ihren Fastenvorsätzen werten die fünf Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 14. März Verzicht auch als Möglichkeit zur Besinnung auf die wichtigen Dinge im Leben. Wegen der Jagd nach Stimmen müssen die Wahlkämpfer in diesem Jahr noch mehr als sonst auf Liebgewordenes verzichten.

