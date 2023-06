Mit einer Mischung aus Eigenproduktionen, bekannten Theaterhäusern, Tanz, Konzerten und Lesungen gehen die Pfalzbau Bühnen Ludwigshafen in die neue Spielzeit. «Wir haben trotz schwieriger Bedingungen ein abwechslungsreiches und spannendes Programm mit vielen Höhepunkten zusammengestellt», sagte Intendant Tilman Gersch am Freitag in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Kontinuität bekomme in Zeiten großer Veränderungen in der Gesellschaft und Veränderungen in den Wertvorstellungen eine andere Bedeutung. «Mit Zuverlässigkeit bieten wir Ihnen ein Programm, in dem Sie Neues entdecken können und auf Vertrautes stoßen», sagte Gersch.

Auf dem hochkarätigen Programm stehen zum Beispiel die bitterböse Komödie «A scheene Leich» der Münchner Kammerspiele mit Gerhard Polt und den Well-Brüdern sowie «Der Menschenfeind» vom Deutschen Theater Berlin mit Ulrich Matthes und «Christmas Carol» der britischen Kultband The Tiger Lillies. Zu Lesungen kommen etwa Jan Philipp Reemtsma und Harald Martenstein nach Ludwigshafen.

Modernes versprechen unter anderem das Nederlands Dans Theater sowie das Ballet de Lyon mit «Beach Birds» nach der Musik von Klangpionier John Cage. Auch die Klassiker «Schwanensee» und – in einer Neufassung - «Der Nussknacker» fehlen nicht. In einer Inszenierung von Intendant Gersch ist «Philoktet/Antigone» zu sehen.

