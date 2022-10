Ein Spieler aus dem saarländischen Landkreis Merzig-Wadern hat in der Lotterie Eurojackpot knapp eine halbe Million Euro gewonnen. Wie die Saarland-Sporttoto am Samstag in Saarbrücken mitteilte, tippte der unbekannte Spieler fünf der am Freitagabend in der europäischen Zahlenlotterie gezogenen Zahlen korrekt.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Damit gibt es in diesem Jahr den Angaben zufolge im Saarland 15 Menschen, die bei Eurojackpot, Lotto 6 aus 49 oder bei Super 6 mehr als 100.000 Euro gewonnen haben.

Saarland-Sporttoto GmbH