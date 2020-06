Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Familien- und Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) hat sich in der Debatte um den Begriff «Rasse» im Grundgesetz für dessen Streichung ausgesprochen. Auch in der Landesverfassung müsse er gestrichen werden, sagte Spiegel am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. «Das wirkungsmächtige Konzept der Rasse trägt dazu bei, dass immer wieder versucht wird, rassistische Abwertungen zu begründen», sagte Spiegel. «Die jetzige Debatte legt den Finger in die Wunde: Es gibt keine Rassen, es gibt nur Menschen.» Um Rassismus konsequent zu bekämpfen, müsse der rassistischen Kategorisierung von Menschen auch sprachlich eine deutliche Absage erteilt werden.