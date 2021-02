Politischer Aschermittwoch am Bildschirm statt am Stammtisch: Grünen-Spitzenkandidatin Spiegel teilt aus. Dreyer stellt die Pandemie und die Kultur in den Mittelpunkt. Die CDU hat Laschet und Klöckner zu Gast, aber technische Probleme.

Mainz (dpa/lrs) - Politischer Aschermittwoch online: Die Grünen in Rheinland-Pfalz haben die CDU dreieinhalb Wochen vor der Landtagswahl scharf kritisiert. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wies die Kritik der CDU an der Impfstrategie der Landesregierung zurück und forderte die Bürger auf, am 14. März von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Ihr CDU-Herausforderer Christian Baldauf sagte laut Redetext Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) stehe für „einen unheilvollen Weg vom Ampel-Mann zum Hampel-Mann“.

Zur Kritik der Impfstrategie sagte Dreyer: „Schwer zu verstehen, warum die CDU eigentlich da so einen komischen Kampf aufmacht.“ Rheinland-Pfalz sei bei den Zweitimpfungen an Platz eins der Bundesländer und auch bei den Erstimpfungen in der Spitzengruppe. „Wir machen das genau richtig.“ Baldauf hatte der Landesregierung eine „gefährliche Impfstrategie“ vorgeworfen und die Sicherheit der zweiten Impfung angezweifelt.

Die Ausstrahlung des politischen Aschermittwochs der CDU fiel wegen technischer Probleme zeitweilig aus. Laut Redetext kritisierte Baldauf unter anderem, die Ampelkoalition habe es in den vergangen fünf Jahren nicht ein einziges Mal geschafft, dass Rheinland-Pfalz beim Wirtschaftswachstum über dem Bundesdurchschnitt gelegen habe.

Der neue CDU-Bundeschef Armin Laschet sagte, Rheinland-Pfalz brauche den politischen Wechsel. „Niemand würde sich mehr freuen als Eure Nachbarn im Norden“, sagte der NRW-Regierungschef. Viele Menschen setzten darauf, dass von Düsseldorf und Köln über Bonn, Koblenz und Mainz „an unserem wunderschönen Rhein“ die CDU regiert.

Grünen-Spitzenkandidatin Anne Spiegel hielt Laschet dagegen vor, die Dringlichkeit von konsequentem Klimaschutz zu verkennen. Auf dem Weg zur Wahl des Vorsitzenden, „der sich gefühlt so lange gezogen hat wie der Kohleausstieg“, habe die CDU auch keine Antworten auf die Frage gegeben, „ob sie weiter Männerpartei bleiben“ oder Frauen gezielt unterstützen wolle.

Spiegel spottete aber auch über ihre Partner in der Ampel-Koalition. So wollten die SPD-Bundesvorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans jetzt doch noch Ministerpräsidentin Dreyer im Wahlkampf unterstützen - das „große Event“ sei zwischen dem (imaginären) 29. und 31. Februar geplant. Bei der FDP biete Volker Wissing als Wirtschaftsminister im Land und Generalsekretär im Bund etwas ganz Neues: „Regierung und Opposition in einer Person vereint.“

Der Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Anton Hofreiter, zog ebenfalls gegen die CDU vom Leder. So kenne Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) trotz der Herausforderungen der Corona-Pandemie für die Schulen „tragischerweise auch jetzt immer noch niemand“. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bringe den Ausbau der erneuerbaren Energien „mehr oder weniger zum Erliegen zu bringen“, so Hofreiter. Der rheinland-pfälzischen CDU-Landeschefin Julia Klöckner warf er vor, als Bundesagrarministerin die ökologische Landwirtschaft auszubremsen und dazu beizutragen, „dass Bienen und Vögel von unseren Feldern verschwinden“.

Unter dem Motto „Aschermittwoch mal anders“ stellte die SPD die Situation der Kulturschaffenden in Corona-Zeiten in den Mittelpunkt ihrer Online-Veranstaltung. „Wir als Bürger vermissen ganz viel“, sagte Dreyer im Gespräch mit dem Obermessdiener der Mainzer Fastnacht, Andreas Schmitt („Mainz bleibt Mainz“), und dem Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD). „Kunst und Kultur gibt uns viel und hätte uns in einer Krise wie Corona auch viel zu sagen.“

Sie hoffe, dass die Überbrückungshilfen des Bundes endlich bei den Künstlern ankämen und zusammen mit dem Landesprogramm Wirkung zeigten. Die Pandemie werde auch nach der Landtagswahl noch ein zentrales Thema sein. „Insgesamt ist die Gesellschaft sehr, sehr hart getroffen.“

© dpa-infocom, dpa:210217-99-483073/5