Von ihren Wohn- und Arbeitszimmern aus schalten sich rund 200 Grüne zu ihrem ersten digitalen Landesparteitag zusammen. Es geht um das Programm für die Landtagswahl. Unterdessen schwelt die Affäre um umstrittene Beförderungen in grün geführten Ministerien weiter.

Idar-Oberstein (dpa/lrs) - Die Spitzenkandidatin der rheinland-pfälzischen Grünen, Anne Spiegel, hat die Partei bei ihrem ersten digitalen Landesparteitag auf den Wahlkampf eingeschworen. Die Grünen wollten am Sonntagabend ihr rund 100-seitiges Programm für die Landtagswahl am 14. März 2021 verabschieden. Zuvor hatte Spiegel Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wegen der Auszahlung von Corona-Überbrückungshilfen nicht vor Januar kritisiert. Derweil schwelt die Affäre um umstrittene Beförderungen in grün geführten Ministerien weiter.

„Lasst uns gemeinsam kämpfen für ein starkes grünes Ergebnis am 14. März“, sagte Familienministerin Spiegel am Samstag zu Beginn der zweitägigen Landesdelegiertenversammlung. Die Partei will auf der Regierungsbank bleiben. Derzeit bildet sie in Rheinland-Pfalz mit SPD und FDP eine Ampelkoalition.

Die Parteispitze steuerte den digitalen Parteitag von Idar-Oberstein aus. Angesichts des hochansteckenden Coronavirus hatten sich die rund 200 Delegierten landesweit von ihren Wohn- und Arbeitszimmern aus zusammengeschaltet.

Die Grünen wollen sich Spiegel zufolge für mehr Klima- und Naturschutz sowie mehr erneuerbare Energien einsetzen. Die Partei sei gegen Schottergärten und für Fassaden- und Dachbegrünung. Die Delegierten diskutierten über hunderte Änderungsanträge. Es blieb nach Debatten beispielsweise bei der Forderung, auf mehr Agrophotovoltaik zu dringen, also Äcker gleichzeitig landwirtschaftlich und zur Stromgewinnung zu nutzen. Spiegel forderte auch eine „Mobilitätsrevolution“ mit mehr und besser verknüpften Radwegen und einem 365-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr. Zudem gehe es um mehr Ganztagsschulen und mehr gesundes Schulessen.

„Das ist ein Hohn“, kritisierte Spiegel mit Blick auf Aussagen von Altmaiers Bundeswirtschaftsministerium, wonach die staatlichen Hilfen für Unternehmen und Selbstständige zur Überbrückung der Einbußen im Corona-Teil-Lockdown nicht vor Januar fließen. Die Grünen dringen laut Spiegel darauf, dass die Novemberhilfe früher ausgezahlt wird. Solo-Selbstständige und Künstler zum Beispiel brauchten sie dringend.

Derweil dürften viele Parteimitglieder hoffen, dass die Affäre um - laut einem Gericht „grob rechtswidrige“ - Beförderungen im grün geführten Umweltministerium das Wahlergebnis 2021 nicht negativ beeinflusst. Umweltministerin Ulrike Höfken nimmt wegen der Affäre Ende 2020 ihren Hut. Grünen-Spitzenkandidatin Spiegel will ihr Amt kommissarisch mit übernehmen.

Der SWR berichtete kürzlich, auch in Spiegels Familienministerium seien in den vergangenen neun Jahren mehr als 105 Beförderungsstellen nicht ausgeschrieben worden. Die CDU forderte am Samstag: „Wenn Frau Spiegel einen glaubwürdigen Neuanfang im Umweltministerium garantieren will, muss sie nun zunächst einmal die höchst problematischen Vorgänge in ihrem eigenen Ministerium aufklären.“

Ein Sprecher des Familienministeriums teilte mit: „Wir haben hier absolut nichts zu verbergen. Aus Respekt vor dem Parlament beantworten wir allerdings keine Anfrage, die Gegenstand der Großen Anfrage der CDU sind.“ Die demnächst erwartete Antwort hierauf soll Auskunft über die Beförderungspraxis in weiteren, auch etwa SPD-geführten Ministerien geben. Nur das Innen- und das Justizministerium stehen offensichtlich überhaupt nicht im Fokus.