Eine vertrauensvolle Hauskultur, eine transparente Beförderungspraxis und Förderprogramme - Doppelministerin Spiegel setzt zum Start in der neuen Aufgabe eigene Akzente.

Mainz (dpa/lrs) - Die neue rheinland-pfälzische Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) hat sich in der Zeit bis zur Wahl einen Neustart vorgenommen - zum einen mit neuen Förderprogrammen, zum anderen zu den umstrittenen Beförderungen, die ihrer Vorgängerin Ulrike Höfken (Grüne) das Amt gekostet haben. Wichtig sei, „dass wir uns schnell wieder Sachfragen zuwenden können“, sagte Spiegel, die seit 2016 Familien- und Integrationsministerin ist und zum Jahreswechsel zusätzlich die Leitung des Umwelt-, Forst- und Energieressorts übernommen hat.

Spiegel kündigte am Montag in Mainz eine neue Förderung für die Einrichtung von Wandladestationen für Elektroautos von Privathaushalten, Betrieben oder Kommunen an. Voraussetzung ist die Verbindung mit einer Photovoltaik-Anlage, die über einen Solarspeicher verfügt. Die neue Förderung erweitert das 2019 eingeführte Solarspeicherprogramm und stellt dafür zusätzliche vier Millionen Euro bereit; insgesamt sind es dann neun Millionen. Jeder Ladepunkt wird mit einem Bonus von 500 Euro gefördert - bei Anschaffungskosten von rund 1500 Euro.

Ein weiteres Programm mit der Bezeichnung „Klima-Bonus Rheinland-Pfalz“ soll spätestens im Sommer starten und zur Flankierung bestehender Bundesprogramme insgesamt 4,5 Millionen Euro bereitstellen. Dabei soll der Austausch von besonders klimaschädlichen alten Ölheizungen gefördert werden, wenn die neue Anlage ausschließlich mit erneuerbaren Energien arbeitet.

Als weiteres Förderprogramm ist ab Sommer dieses Jahres eine Aktion „Stadt- und Dorfgrün“ geplant mit 5,5 Millionen Euro. Kommunen können mit diesen Mitteln Maßnahmen ergreifen, um mehr Grün in die Orte zu bringen und so das Stadtklima und die Naturvielfalt in Siedlungsgebieten zu verbessern sollen.

Spiegel sagte, sie wolle im Umweltministerium jetzt „die Weichen stellen für eine vertrauensvolle Hauskultur“. Dazu gehörten auch unabhängig von der Corona-Situation mehr Unterstützung für die Arbeit im Homeoffice und familienfreundliche Standards.

Der neue Staatssekretär Ulrich Kleemann (Grüne) versprach mit Blick auf die vom Oberverwaltungsgericht als „grob rechtswidrig“ bezeichnete Beförderungspraxis im Umweltministerium: „Wir werden ein rechtssicheres Beförderungsprogramm aufsetzen.“ Geplant sei eine neue Dienstvereinbarung, die einem Experten für das Beamtenrecht zur Prüfung vorgelegt werde.