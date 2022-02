Idar-Oberstein (dpa/lrs) - Spezialkräfte der Polizei haben in Idar-Oberstein (Kreis Birkenfeld) einen 37 Jahre alten Mann festgenommen. Vorausgegangen war die Strafanzeige einer jungen Frau wegen einer Bedrohungslage, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es habe sich um eine Beziehungstat gehandelt, sagte eine Polizeisprecherin. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt. Der 37-Jährige soll am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen den Mann liegt laut Polizei bereits ein Haftbefehl wegen eines anderen Delikts vor.