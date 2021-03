Speyer (dpa/lrs) - Der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann verlängert eine mehrwöchige Auszeit und kann nicht wie ursprünglich geplant die Gottesdienste in der Karwoche feiern. Ein Klinikaufenthalt des 60-Jährigen verlängere sich auf ärztliches Anraten, teilte das Bistum Speyer am Donnerstag mit. Statt des Bischofs zelebrieren demnach Weihbischof Otto Georgens und Generalvikar Andreas Sturm die Gottesdienste in der Karwoche. Das Weitere kläre sich nach Wiesemanns Rückkehr. Der Klinikaufenthalt des Bischofs war dem Bistum zufolge ursprünglich für acht Wochen geplant.

© dpa-infocom, dpa:210325-99-972498/2