Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Autofahrer, die regelmäßig in der Mannheimer Innenstadt unterwegs sind, werden sich neu orientieren müssen. Am Freitag beginnt ein lange angekündigter Verkehrsversuch: An drei exponierten Stellen ist dann nach und nach die Durchfahrt nicht mehr möglich.

Die Corona-Nachwehen sind beim Einzelhandel und der Gastronomie in der Mannheimer City noch nicht verklungen – schon kommt die nächste Unsicherheit. Ein zwölfmonatiges Verkehrsexperiment