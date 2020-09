Mainz (dpa/lrs) - Die Sozialdemokraten wollen in den kommenden Monaten während des Wahlkampfes zehn Stadtviertel in Rheinland-Pfalz mit ihrem «Mobilen Quartierbüro» anfahren. Die entsprechenden Orte wurden nach Angaben der Partei von Montag strategisch ausgewählt: Es handele sich um Viertel mit geringer Wahlbeteiligung, einem hohen AfD-Wähler-Anteil sowie einem vergleichsweise großen SPD-Wählerpotenzial. Die zehn Orte sollen den Angaben zufolge jeweils mindestens zweimal pro Monat angefahren werden. Vorbild für das Projekt ist das seit 2018 bestehende SPD-Quartierbüro in Ludwigshafen-Gartenstadt.

«Wir haben überlegt, was wir tun können, um noch mehr Menschen zu erreichen», erklärte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zum Start des mobilen Büros in einem Kastenwagen in Mainz-Mombach. «Und dann ist die Idee entstanden, dass wir ein Quartierbüro auf Rädern brauchen, um auch in anderen Stadtteilen präsent zu sein.» SPD-Bundesgeneralsekretär Lars Klingbeil lobte das Projekt als Vorbild für die zukünftige Arbeit der Partei. Das Quartierbüro zeige, wie durch Präsenz das Vertrauen der Menschen zurückgewonnen werden könne.