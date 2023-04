Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf einem „Digitalen Abend“ vor dem SPD-Listenparteitag stimmte die designierte Spitzenkandidatin der Partei, Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die Delegierten am Freitag auf den Wahlkampf ein. Sie sprach in Mainz in eine Kamera, die SPD-Mitglieder verfolgten die gut einstündige Rede am heimischen Computer.

Erst am Samstag kommen bis zu 400 Delegierte nach Mainz, um die Liste für die Landtagswahl am 14. März 2021 mit Dreyer an der Spitze zu wählen. Unter dem Eindruck der Amokfahrt in Trier