Einen SPD-Landesparteitag unter Corona-Bedingungen kündigte der Landeschef der Sozialdemokraten, Innenminister Roger Lewentz, am Donnerstag in Mainz an. Die tödliche Autoattacke in Trier werde außerdem ihre Spuren hinterlassen. Am Samstag wählt die Partei in Mainz ihre Kandidaten für die Landtagswahl am 14. März 2021.

Bereits am Vorabend werden Lewentz und Ministerpräsidentin Malu Dreyer als Spitzenkandidatin ihre Reden halten, aber die Delegierten sind nicht vor Ort, sondern zu Hause vor den Computerbildschirmen.