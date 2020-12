Mainz (dpa/lrs) - Mit einem «digitalen Abend» beginnt die SPD Rheinland-Pfalz an heute (18.00 Uhr) ihren Parteitag zur Landtagswahl in gut drei Monaten. In einer ehemaligen Fabrikhalle in Mainz-Mombach werden Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Landesvorsitzender Roger Lewentz ihre Parteitagsreden halten, die 400 geladenen Delegierten sind über eine Videokonferenz zugeschaltet. Dreyer werde in ihrer Rede programmatisch vorstellen, was sie in den nächsten fünf Jahren bei Fortsetzung der Regierung anstrebe, sagte ein Parteisprecher.

Am Samstag wird der Parteitag dann in derselben Fabrikhalle mit Delegierten unter strikten Corona-Regeln fortgesetzt. Auf der Tagesordnung steht die Verabschiedung der Liste für die Landtagswahl am 14. März 2021. Der Landesvorstand hat vorgeschlagen, Dreyer auf Platz eins zu setzen. Danach folgen der SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Schweitzer, Finanzministerin Doris Ahnen und Lewentz.