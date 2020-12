Die Ministerpräsidentin wird fast einstimmig zur Spitzenkandidatin gewählt. Auch auf den weiteren Listenplätzen folgt die Partei dem Vorschlag des Landesvorstands.

Mainz (dpa/lrs) - 99 Tage vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz hat die SPD ihre Landesliste aufgestellt. Auf dem Spitzenplatz steht erwartungsgemäß Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Ein Parteitag unter Corona-Bedingungen wählte sie am Samstag in Mainz mit 330 von 334 Stimmen zur Spitzenkandidatin - bei einer Neinstimme und drei ungültigen Stimmen. „Dieses Ergebnis zeigt, dass ich von der Partei getragen werde“, sagte Dreyer.

Auch für die weiteren Listenplätze folgte der Parteitag dem Vorschlag des Landesvorstands, ohne dass es auf einem der Plätze zu einer Gegenkandidatur kam. Auf den Plätzen hinter Dreyer folgen der SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Schweitzer (312 Ja-Stimmen), Finanzministerin Doris Ahnen (307), die Landtagsabgeordnete Anke Simon (288), Landtagspräsident Hendrik Hering (293) und Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (315).

Am Vorabend hatte Dreyer in einer Videokonferenz ein Programm für die weitere Regierungsarbeit entworfen. Dabei legte sie Schwerpunkte auf die Wirtschafts-, Sozial- und Bildungspolitik, ging aber auch ausführlicher als sonst auf Herausforderungen in der Klimakrise ein. Am Samstag schaltete die 59-jährige Regierungschefin dann in den Wahlkampfmodus um, vor den Delegierten, die sich mit Abstand in einer ehemaligen Fabrikhalle in Mainz-Mombach versammelt hatten. Dreyer rief die Sozialdemokraten dazu auf, „Mann und Maus in Bewegung zu setzen“ und den Menschen in Rheinland-Pfalz zu vermitteln, was die Vorstellungen der SPD für die Zukunft des Bundeslands seien.

„Ich glaube an dieses Bundesland“, rief Dreyer aus. „Wir haben überall das Potenzial, um den großen Herausforderungen unserer Zeit, der Digitalisierung und dem Klimawandel, etwas Gutes entgegenzusetzen.“ Zu den erwarteten Veränderungen in der Wirtschaft betonte sie den engen Austausch mit Gewerkschaften und Betriebsräten.

In der Bildungspolitik, „unserem Herzensthema“, werde „natürlich nicht alles so sein, wie ich es gestern erzählt habe“, räumte Dreyer mit Blick auf digitales Lernen und „eine neue Lernkultur“ in offenen Gruppen ein. „Aber das Wichtige ist, wir sind auf dem Weg.“ Als Unterschied zur CDU stehe für die SPD das Ideal der Bildungspolitik ganz oben, sagte Dreyer. Die CDU hat die Landesregierung von SPD, FDP und Grünen wiederholt wegen der Regelungen in Schulen und Kitas attackiert.

Auf ihrem Parteitag nahm sich die SPD nach den Worten des Landesvorsitzenden Roger Lewentz eigentlich vor, sich nach der Amokfahrt in Trier mit harten Attacken auf den politischen Gegner zurückzuhalten. Den einen oder anderen Nadelstich gab es dann aber doch. „Die Strategen der CDU sind immer wieder für einen Lacher gut“, sagte Lewentz am Samstag. So habe er am Donnerstag gesagt, Ziel der SPD sei es, zumindest das Ergebnis von 36,2 Prozent bei der Wahl 2016 zu wiederholen. Am Tag danach habe der CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf gesagt, Ziel seien mindestens 35 Prozent. „So wird das mit dem Christian Baldauf nichts, das kann ich euch jetzt schon garantieren“, spottete Lewentz. Ein SPD-Sprecher betonte danach, Baldauf habe von „35 Prozent plus“ gesprochen.