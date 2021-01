Mainz (dpa/lrs) - Die SPD Rheinland-Pfalz stimmt auf einem Parteitag an diesem Samstag (10.00 Uhr) über ihr Programm zur Landtagswahl am 14. März ab. Wegen der Corona-Situation ist der Parteitag mit bis zu 400 Delegierten in einem Hybrid-Format organisiert. Das Präsidium der Partei kommt in einer ehemaligen Fabrikhalle in Mainz zusammen, die Delegierten sind digital zugeschaltet. Schwerpunkte des Programms sind die Wirtschafts- und Bildungspolitik sowie Gesundheit und Pflege. Auch der Klimaschutz soll mehr Raum einnehmen als bislang.

Zum Programmentwurf gingen nach Angaben von Generalsekretär Daniel Stich 28 Änderungsanträge ein, über die diskutiert und entschieden werden soll. Die Programmkommission stand unter Leitung der drei stellvertretenden Landesvorsitzenden Alexander Schweitzer, Doris Ahnen und Hendrik Hering, die auch zentrale Rollen auf dem Parteitag einnehmen. Auf der Tagesordnung steht auch eine programmatische Rede der Spitzenkandidatin, Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

© dpa-infocom, dpa:210122-99-134387/3