Mainz (dpa/lrs) - Die Forschungspolitik der Landesregierung will die SPD-Fraktion zum Thema der Aktuellen Stunde am Donnerstag im Landtag machen. Dabei gehe es nicht nur um den Impfstoffhersteller Biontech, sondern um die Lebenswissenschaften in Mainz insgesamt und ihre Förderung, sagte der Fraktionsvorsitzende Alexander Schweitzer am Montag in Mainz. Aber auch die Auswirkungen der Forschungspolitik auf KI- und IT-Gründungen in der Westpfalz gehörten dazu.

