Saarbrücken (dpa/lrs) - Mit Kritik am Koalitionspartner CDU hat die Saar-SPD ihren Landesparteitag am Samstag in Saarbrücken begonnen. «Nur mit Schauspielerei und medialen Aktionen kann man kein Land führen. Das ist der Vorwurf an die aktuelle Führungsspitze in diesem Land», sagte Generalsekretär Christian Petry zum Auftakt vor knapp 260 Delegierten. «Keine Führung, keine Entscheidung, das funktioniert nicht. Wir brauchen hier die Stärke der Sozialdemokratie.»

Daher werde es Zeit, dass SPD-Parteichefin Anke Rehlinger «die künftige Ministerpräsidentin wird», sagte Petry. Am Freitagabend war die 45-Jährige zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am 27. März 2022 gewählt worden. Rehlinger gilt bei den Genossen als Hoffnungsträgerin, die der CDU den Posten des Ministerpräsidenten nach mehr als 20 Jahren wieder abjagen soll.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Commerçon kritisierte unter anderem die Corona-Politik von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) als «Hü und Hott: Das ist keine verantwortliche Politik für unser Land». Es sei «jetzt nicht die Zeit für neue PR-Maßnahmen. Es ist jetzt nicht die Zeit für Egonummern vor der Landtagswahl».

Auf dem Parteitag am Samstag sollte Wirtschaftsministerin Rehlinger als Landesvorsitzende ihrer Partei bestätigt werden. Das Saarland wird seit 2012 von einer großen Koalition unter Führung der CDU regiert. Im Land stellt die CDU seit 1999 den Ministerpräsidenten.

Rehlinger warb in ihrer Rede um mehr Mitglieder in ihrer Partei. Im Saarland zähle die Saar-SPD 15.000 Mitglieder. «Wir könnten noch stärker werden, wenn wir noch mehr Unterstützung bekommen», sagte sie. Gründe, in die SPD einzutreten, gebe es genug.

