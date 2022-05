Der rheinland-pfälzische SPD-Vorsitzende Roger Lewentz hatte angesichts des Kriegs in der Ukraine und den Folgen mit einer höheren Wahlbeteiligung in Nordrhein-Westfalen gerechnet. «Das erschreckt mich schon», sagte Lewentz am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. «In einer Zeit, wo wir gerade eine weltweite Pandemie - ich hoffe dauerhaft - verlassen, wo es einen Krieg mitten in Europa gibt, und wo wirtschaftlich eine starke Betroffenheit ist.» Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen war die Wahlbeteiligung am Sonntag mit 55,5 Prozent so niedrig wie nie zuvor.

Mainz (dpa/lrs) - Der Angriff auf die Ukraine sei ja auch ein „Systemkrieg - also Russland, ein völlig anderes autokratisches System, bekämpft eine Demokratie“. „Da hätte ich schon gedacht, dass deutlich mehr Menschen sagen, dass ist jetzt auch für mich eine Pflicht, wählen zu gehen“, sagte Lewentz, der auch Innenminister ist.

„Eine Landtagswahl ist immer landesspezifisch, sonst wäre die Wahlbeteiligung auch garantiert höher gewesen“, betonte der SPD-Politiker. „Bei Bundestagswahlen und wenn es um Bundesthemen geht, ist sie in der Regel auch höher.“ Zum Abschneiden seiner Partei in NRW sagte Lewentz: „Wir haben uns deutlich mehr erhofft und erwartet.“