Im rheinland-pfälzischen Landtag sollen ein Untersuchungsausschuss und eine Enquetekommission Aufklärungsarbeit nach der Flutkatastrophe leisten und nach Wegen suchen, dass so etwas nicht noch einmal passieren kann. Was die Fraktionen eint, was sie trennt und warum Juristen in den Fraktionen gefragt sind.

Für die SPD-Fraktion im Mainzer Landtag ist der Vorstoß der CDU, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Hochwasser einzusetzen, ein Abweichen vom geplanten gemeinsamen Vorgehen. Die ebenfalls von CDU-Fraktionschef Christian Baldauf vorgeschlagene Enquetekommission des Landtages wollte die SPD mittragen – als „gemeinsamen Weg der demokratischen Fraktionen des Landtags“, um die Flutkatastrophe aufzuarbeiten und daraus Erkenntnisse abzuleiten. Mit diesen Worten reagiert die SPD-Fraktion auf die neuen Pläne der CDU. „Entgegen bisher deutlich anderslautenden Äußerungen des CDU-Fraktionsvorsitzenden zur Sinnhaftigkeit eines Untersuchungsausschusses, hat die CDU-Fraktion sich nun offenbar entschlossen, diesen gemeinsamen Ansatz nicht weiter verfolgen zu wollen. “

Grüne fordern den Blick nach vorn

Auch Grünen-Fraktionschef Bernhard Braun hadert mit der CDU. Die Enquetekommission sei das „deutlich geeignetere Instrument zur Aufarbeitung der Geschehnisse rund um die furchtbare Flutkatastrophe“, sagte der Ludwigshafener. Er fordert den „Blick nach vorn“, um Bund, Land und Kommunen auf künftige Katastrophen vorzubereiten. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Pia Schellhammer, kündigt ein „konstruktives Mitarbeiten“ in einem Untersuchungsausschuss an, aber sie sagt auch, dessen Möglichkeiten seien stark eingeschränkt, wenn parallel juristische Verfahren laufen.

Tatsächlich dürfen Zeugen vor dem Parlamentsausschuss die Aussage verweigern, wenn gegen sie ein Strafverfahren läuft. Das trifft auf den Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), zu und auf ein Mitglied seines Krisenstabes. Beide werden von der Staatsanwaltschaft Koblenz der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen verdächtigt. Durch die Folgen der Flut am 14. und 15. Juli sind mehr als 140 Menschen ums Leben gekommen. Ermittelt wird, ob die Bevölkerung zu spät gewarnt wurde.

CDU: Nicht irgendjemanden schützen

Dass die CDU in einem Untersuchungsausschuss des Landtags auch die Schuld bei anderen suchen wolle, wies Baldauf zurück. Es gehe nicht darum, irgendjemanden zu schützen, sagte er – ohne Pföhlers Namen zu erwähnen. Die CDU hält zusätzlich zum Untersuchungsausschuss an einer Enquete fest. Ein solches Gremium arbeitet in der Regel zwei bis drei Jahre, es findet wenig öffentliche Beachtung und erarbeitet mit Fachleuten Vorschläge für die politische Umsetzung.

Hartenfels könnte Enquete leiten

Ein Untersuchungsausschuss dagegen klärt, ob es landespolitische Fehler gab und ob jemand dafür verantwortlich ist. Dafür stehen ihm Rechte zu, wie sie ein Gericht hat. Deshalb steht im Untersuchungsausschussgesetz, dass der Vorsitzende und der Stellvertreter zum Richteramt befähigt sein sollten. Formal sind die Grünen an der Reihe, einen Ausschussvorsitz zu besetzen. Mit dem Koblenzer Carl Bernhard von Heusinger haben sie einen Volljuristen in den Reihen. Dem Vernehmen nach sind die Grünen aber am Vorsitz der Enquetekommission interessiert, Kandidat dafür wäre der Westpfälzer Andreas Hartenfels. Wird diese Kommission vor dem Untersuchungsausschuss eingesetzt, fällt der Vorsitz für letzteren der SPD zu. In der Fraktion sind neben dem Landtagspräsidenten alle Volljuristen Mitglieder der Regierung, sie scheiden also aus. Die Besetzung dürfte schwierig werden. Die Stellvertreterposition müsste die CDU besetzen. Das könnte Marcus Klein aus Kaiserslautern werden.