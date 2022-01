Saarbrücken (dpa/lrs) - Die saarländische SPD will sich im Landtagswahlkampf für kostenfreie Kitaplätze einsetzen. Auch im Saarland sollten Eltern von Kitabeiträgen komplett entlastet werden - wie beim Nachbarn Rheinland-Pfalz, erklärte Spitzenkandidatin Anke Rehlinger am Sonntag anlässlich des Internationalen Tags der Bildung am Montag. «Die SPD hat die Kitabeiträge seit 2019 schrittweise halbiert, den Rest des Weges wollen wir auch noch gehen.» Dies werde eine zentrale Forderung des SPD-Wahlprogrammes sein, hieß es.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die saarländische SPD will sich im Landtagswahlkampf für kostenfreie Kitaplätze einsetzen. Auch im Saarland sollten Eltern von Kitabeiträgen komplett entlastet werden - wie beim Nachbarn Rheinland-Pfalz, erklärte Spitzenkandidatin Anke Rehlinger am Sonntag anlässlich des Internationalen Tags der Bildung am Montag. „Die SPD hat die Kitabeiträge seit 2019 schrittweise halbiert, den Rest des Weges wollen wir auch noch gehen.“ Dies werde eine zentrale Forderung des SPD-Wahlprogrammes sein, hieß es.

Im Saarland wird am 27. März ein neuer Landtag gewählt. Die Saar-CDU zieht mit Ministerpräsident Tobias Hans an der Spitze in den Landtagswahlkampf. Das Bundesland wird seit 2012 von einer großen Koalition unter Führung der CDU regiert. Im Land stellt die CDU seit 1999 den Ministerpräsidenten.