Mainz (dpa/lrs) - Die SPD in Rheinland-Pfalz hat bei der Landtagswahl nach Aussage ihres Generalsekretärs Daniel Stich an die Kraft ihrer Spitzenkandidatin Malu Dreyer und ihrer Themen geglaubt. Die SPD habe sich nie ablenken lassen von „anderen Umfragen“, sagte Stich am Sonntag in Mainz.

