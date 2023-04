Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die am Samstag mit 99,7 Prozent zur Spitzenkandidatin der rheinland-pfälzischen SPD gewählt wurde, landete der Südpfälzer Alexander Schweitzer auf Platz zwei. Für ihn votierten 94 Prozent (Wir berichteten in RHEINPFALZ am Sonntag.) Über den Wahlkampf in Corona-Zeiten sprach Karin Dauscher mit dem stellvertretenden Landesvorsitzenden und Chef der SPD-Fraktion im Landtag.

Herr Schweitzer, Malu Dreyer ist Spitzenkandidatin und, wie es scheint auch Programm der SPD. Reicht das, um die Wahl zu gewinnen?

Ich bin sehr froh, dass Malu Dreyer