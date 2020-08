Mainz (dpa/lrs) - Die SPD erwartet im kommenden Frühjahr einen heftigen Wahlkampf mit der CDU. «Politik in Rheinland-Pfalz ist nicht immer nur der bunte Blumengarten», sagte der Landesvorsitzende der Sozialdemokraten, Roger Lewentz, der Deutschen Presse-Agentur. «Wir sind darauf eingestellt, dass mit harten Bandagen gekämpft wird.»

Coronabedingt werde der Wahlkampf weniger auf Plätzen und in Sälen stattfinden als vor fünf Jahren, erwartet Lewentz. «Daher wird umso mehr versucht, den Wahlkampf in sozialen Netzwerken zu führen.» Einen ersten Eindruck davon habe Ende Juli die Kampagne der Opposition gegeben, eine Interview-Äußerung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zu «skandalisieren», um ihr Kritik an der Polizei zu unterstellen. Er hoffe, dass die Polizei jetzt aus dem Wahlkampf herausgehalten werde. «Ich will keinen politischen Streit um die Polizei, sie macht engagiert ihre Arbeit.»

Über den CDU-Spitzenkandidaten Christian Baldauf sagte Lewentz: «Die Union hat einen aus Sicht der Rheinland-Pfälzer völlig unbekannten Kandidaten an die Spitze gesetzt. Er muss jetzt versuchen, alle Register zu ziehen.» Die Entwicklung von Bundesparteien und ihren jeweiligen Landesverbänden verlaufe nicht parallel, sagte Lewentz. Für die SPD in Rheinland-Pfalz liege darin eine große Chance. «Wir können zeigen, dass wir mit Malu Dreyer eine ganz eigene Handschrift haben und dass wir als SPD im Land als eigenständig wahrgenommen werden.»