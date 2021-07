Berlin (dpa) - Die SPD-Spitze setzt in der Hochwasser-Katastrophe auf konzentriertes Krisenmanagement und rasche Hilfe. «Jetzt gilt es, alle Anstrengungen zu bündeln, um Menschleben zu retten und noch größere Schäden zu verhindern», sagte SPD-Chef Norbert Walter-Borjans der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Walter-Borjans und die Co-Vorsitzende Saskia Esken drückten die Hoffnung aus, «dass die Vermissten unversehrt in den Kreis ihrer Familien zurückkehren».

Nach Unwettern im Westen Deutschlands waren mindestens 58 Menschen gestorben. In Rheinland-Pfalz wurden am Abend Dutzende Menschen vermisst. Menschen waren wegen ausgefallenen Netzes schwer zu erreichen, viele suchten auf Dächern oder Bäumen Schutz.

Walter-Borjans sagte, die Menschen, die um ihre finanzielle Existenz fürchteten, bräuchten schnell Klarheit. Aufräumarbeiten und Wiederaufbau gelängen nur mit großer Solidarität.

Esken sagte: „Die Häufung dieser "Jahrhundert-Wetterextreme" und ihre verheerenden Auswirkungen in immer kürzeren Abständen sind ein deutliches Anzeichen des Klimawandels.“ Entschlossenes Gegenwirken sei gefragt.

Die SPD-Vorsitzenden zeigten sich „schockiert“. „Unsere Trauer und unser Mitgefühl gelten allen Opfern, Angehörigen und Freunden.“ Großer Dank gelte den vielen Helferinnen und Helfern.

© dpa-infocom, dpa:210716-99-402008/2