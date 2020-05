Das von der Landesregierung erlassene Verbot der Selbstbedienung in der Gastronomie gerät zunehmend in die Kritik: Jetzt fordern auch drei SPD-Abgeordnete die Rücknahme.

Die Landtagsabgeordneten Jürgen Noss (Birkenfeld) und Markus Stein (Bad Sobernheim) sowie der Bundestagsabgeordnete Joe Weingarten (Bad Kreuznach) argumentieren in einem Brief an Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD), das Verbot der Selbstbedienung bringe betroffenen Gastronomen zusätzliche Kosten, jedoch keinen erkennbaren Gewinn an Hygiene-Sicherheit. Die Alternative sei eine nach den einschlägigen Hygienestandards abgesicherte Selbstbedienung.

Nach den Vorgaben des Landes dürfen Gäste nur am Tisch bedient werden. Das trifft zum Beispiel Bäckereien mit angeschlossenem Café oder Wanderhütten. Die Betroffenen haben teilweise mit Unverständnis reagiert. Kritik kommt vor allem auch von Kommunal- und Landespolitikern der CDU. Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) hat das Verbot der Ampelregierung verteidigt.