Nach der schwierigen Spargelsaison 2022 mit schwacher Nachfrage und niedrigen Preisen sind die meisten Betriebe in Rheinland-Pfalz mit dem diesjährigen Verlauf zufrieden. Manche Entwicklung schmerzt dennoch.

„Es ist alles weggegangen“, beschreibt Spargelbauer Andreas Zein aus Erpolzheim im Kreis Bad Dürkheim das diesjährige Spargel-Geschäft. Das ist besser als im vergangenen Jahr, als teilweise geernteter Spargel wieder auf die Felder gebracht werden musste, um wenigstens noch als Dünger zu dienen. Ein Teil der Ernte wurde sogar stehen gelassen, weil die Nachfrage zu gering war. Zein hat seinen eigenen Verkaufsstand bereits am 18. Juni geschlossen – am 24., dem Johannistag, also am Samstag, endet die Saison traditionell.

„Mit höheren Temperaturen stieg sowohl die Erntemenge als auch die Lust der Verbraucher auf Spargel“, sagte Andreas Köhr vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd am Dienstag. Angebot und Nachfrage hätten sich im weiteren Saisonverlauf auf gutem Niveau eingependelt. Trockenheit und Hitze des Frühsommers haben der diesjährigen Ernte laut Spargelbauer Zein nicht geschadet. Allerdings könnten die jetzigen Temperaturen schon Einfluss auf die Ernte in der nächsten Saison haben, denn nun brauche der Spargel Wasser, um Anlauf zu nehmen fürs nächste Jahr, so Zein. Deshalb beginne man nun bereits mit der Bewässerung.

Ein Problem sehen die Spargelbauern in den Lohnkosten. Dadurch hätten die Betriebe die Anbauflächen reduzieren müssen. Auf rund vier Prozent beziffert Simon Schumacher, Vorstandssprecher des Verbandes Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer, den Rückgang in Rheinland-Pfalz. Für die Pfalz allein liegen keine Zahlen vor. Zein bestätigt: „Jeder, den ich kenne, hat reduziert.“ Dem Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd zufolge lagen die Preise für Spargel im Endkundengeschäft im Schnitt leicht über dem Niveau von 2022. Dies sei durch inflationsbedingte Kostensteigerungen und einen erhöhten Mindestlohn bedingt, sagte Verbandssprecher Köhr. Der Druck durch ausländische Konkurrenz sei hoch. Im Ausland könne Spargel zwar oft zu wesentlich günstigeren Preisen produziert werden, aber mit deutlich geringeren Produktions- und Sozialstandards sowie einer transportbedingt schlechten Klimabilanz, betonte der Sprecher.