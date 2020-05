Saarbrücken (dpa/lrs) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist am heutigen Freitag zu Gast im Saarland. Laut saarländischem Regierungssprecher Alexander Zeyer besucht Spahn wegen der Corona-Pandemie einzelne Bundesländer, um sich vor Ort ein Bild von der Lage zu machen.

Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) will Spahn um 09.45 Uhr vor der Staatskanzlei in Saarbrücken begrüßen. Anschließend soll eine außerordentliche Ministerratssitzung mit dem Bundesminister per Videoschalte stattfinden. Zu den Ergebnissen wollen Hans und Spahn in einer anschließenden Pressekonferenz in der Festhalle der Staatskanzlei berichten.

Der saarländische Regierungschef und der Bundesgesundheitsminister wollen auch das Alten- und Pflegezentrum Annaheim in Wiebelskirchen besuchen, abschließend dann das Institut für Virologie am Uniklinikum Homburg.