Angenehme 19 bis 24 Grad, dazu vielerorts Sonne - Rheinland-Pfalz und dem Saarland steht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein ungewöhnlich milder Sonntag bevor. Doch mit dem Oktober verabschiedet sich in der kommenden Woche auch das spätsommerliche Wetter. «Ab Dienstag stellt sich die Wetterlage langsam um», sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag in Offenbach. Die Folge: Der November startet mit Wolken, Regen und Temperaturen unter der 20-Grad-Marke.

Offenbach (dpa/lrs) - Bis dahin zeigt sich der Oktober in den beiden Bundesländern allerdings noch von seiner besten Seite. „Der Sonntag macht seinem Namen verbreitet alle Ehre“, sagte der Meteorologe. „Nach Auflösung von teils zähen Nebelfeldern spielt die Sonne die erste Geige im Wetterorchester und lässt das Herbstlaub in einem goldenen Licht erscheinen.“ Am Montag gehen die Temperaturen dann schon etwas zurück: Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 21 Grad. Aber auch wenn der November etwas kühler startet, es bleibt laut DWD weiterhin zu mild für die Jahreszeit.

Deutscher Wetterdienst