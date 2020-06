Bad Ems (dpa/lrs) - Statistisch 59,5 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte sind im vergangenen Jahr auf 100 Rheinland-Pfälzer im sogenannten erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 65 Jahren gekommen. Dabei war die Spannweite der Beschäftigungsquote in den verschiedenen Regionen des Bundeslandes groß, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Sie reichte von 75 Beschäftigten je 100 Einwohnern in der verbandsfreien Gemeinde Schifferstadt bis zu nur 28 Beschäftigten in der Verbandsgemeinde Südeifel im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Die niedrigen Werte in diesem Landkreis, in Trier und im Kreis Trier-Saarburg erklären sich vor allem durch viele Auspendler ins nahe Luxemburg, die in der Beschäftigtenstatistik nicht erfasst sind.