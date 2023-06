Am Wochenende steigen die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf bis zu 31 Grad, dazu viel Sonne und leichte Wolkenfelder. Am Freitag zeigt sich trotz dichterer Quellwolken die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es bleibt bei Höchstwerten zwischen 25 und 29 Grad überwiegend niederschlagsfrei.

Offenbach (dpa/lrs) - Auch für den Samstag meldet der DWD viel Sonnenschein bei Temperaturen bis zu 31 Grad, im Bergland bis zu 25 Grad. Der Tag bleibt meist niederschlagsfrei. Am Sonntag liegen die Temperaturen bei maximal 28 bis 31 Grad, in höheren Lagen bei 26 Grad. Am Abend bestehe im Südwesten ein geringes Schauer- und Gewitterrisiko, das im Verlauf der Nacht weiter zunimmt.

