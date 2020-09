Offenbach (dpa/lrs) - Mit viel Sonne und Temperaturen fast bis an die 30-Grad-Grenze geht die Woche zu Ende. Eine Hochdruckzone, die vom Atlantik über Mitteleuropa bis nach Osteuropa reicht, bringe Rheinland-Pfalz und dem Saarland freundliches Spätsommerwetter, sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach voraus. Zuvor allerdings muss sich am Freitagmorgen noch Nebel auflösen, der teils für Sichtweiten unter 150 Meter sorgt. Dann wird es zwischen 24 und 27 Grad warm, im Saarland örtlich auch bis 28 Grad. In der Eifel liegen die Temperaturen um 22 Grad.