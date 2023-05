Das Pfingstwochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird sonnig und trocken. Am Freitag soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein warmes Hochdruckwetter geben. Der Tag wird heiter und niederschlagsfrei, im Norden mitunter auch wolkig. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 24 Grad mit den höchsten Werten in der Vorderpfalz - in höheren Lagen im Norden soll es um die 18 Grad geben.

Offenbach (dpa/lrs) - In der Nacht zu Samstag wird es der Vorhersage nach leicht bewölkt und niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 7 Grad im Südosten und 10 bis 5 Grad im Nordosten.

Der Samstag wird sonnig und trocken. Die Temperaturen liegen bei maximal 19 bis 24 Grad, in Gipfellagen bei 17 Grad. Auch der Sonntag soll heiter und regenfrei werden, vor allem im Süden zeigt sich die Sonne. Die Maximaltemperaturen steigen leicht auf 21 bis 26 Grad.

