Blauen Himmel und Sonnenschein gibt es auch in der neuen Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Dazu soll es wärmer werden, wie ein Meteorologe des DWD mitteilte. Am Montag liegen die Temperaturen zunächst noch zwischen 6 und 8 Grad. Am Dienstag sind dann 11 Grad, am Mittwoch sogar bis zu 14 Grad möglich. Weiterhin kalt werde es allerdings in den Nächten, so der Meteorologe. Es sei mit leichtem Frost zu rechnen.

Offenbach (dpa/lrs) - Vorhersage des DWD