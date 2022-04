Die neue Woche beginnt in Rheinland-Pfalz und im Saarland sonnig und trocken bei Höchsttemperaturen zwischen 16 und 20 Grad. Dazu wird schwacher Wind aus östlicher Richtung erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. In der Nacht auf Dienstag bleibt das Wetter gering bewölkt und die Temperaturen sinken auf 5 bis 1 Grad, in höheren Lagen auf bis zu minus 2 Grad. Zudem ist leichter Frost zu erwarten.

Offenbach (dpa/lrs) - Am Dienstag bleibt das Wetter heiter bis wolkig sowie trocken bei schwachem Wind aus nordöstlicher Richtung. Die Temperaturen steigen auf bis zu 20 Grad. In der Nacht zu Mittwoch ist erneut mit leichtem Frost bei Temperaturen zwischen 4 und 0 Grad sowie im Bergland bis zu minus 2 Grad zu rechnen.

Auch am Mittwoch zeigen sich Wolken, doch der Regen bleibt aus. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 18 Grad, im Bergland auf bis zu 13 Grad. In der Nacht auf Donnerstag ist erneut mit Frost bei Tiefsttemperaturen bis zu 2 Grad zu rechnen, örtlich bis zu minus 1 Grad.

