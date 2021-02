Offenbach (dpa/lrs) - Mit Sonne starten Rheinland-Pfalz und das Saarland in die neue Woche. Wenn sich die Nebelfelder am frühen Montagmorgen aufgelöst haben, können die Menschen an Rhein, Mosel und Saar mit Höchsttemperaturen zwischen 11 und 14 Grad rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostizierte. Demnach bleibt es tagsüber und in der Nacht zum Dienstag weitgehend trocken.

Weil die Temperaturen in der Nacht zwischen 2 und minus 3 Grad liegen dürften, droht verbreitet Frost in Bodennähe. Die Meteorologen warnen daher vor Reifglätte. Tagsüber zeigt sich demnach erneut die Sonne nach Auflösung der Nebelfelder. Dem DWD zufolge bleibt es trocken bei Höchsttemperaturen zwischen 12 und 15 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch ziehen demnach wenige Wolken über beiden Bundesländern auf. Jedoch müsse stellenweise mit Nebel gerechnet werden. Die Temperaturen sinken auf 3 bis minus 2 Grad im Bergland. Die Experten warnen erneut vor Reifglätte. Der Tag wird dem DWD zufolge nach der Auflösung der Nebelfelder aber zumeist heiter, wobei auch Wolken aufziehen dürften. Die Höchsttemperatur liegt voraussichtlich zwischen 12 und 16 Grad.

