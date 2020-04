Offenbach/Essen (dpa/lrs) - Sonne satt: Am Donnerstag wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland sommerlich warm und freundlich. Auch am Wochenende sei es durchgehend sonnig, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Temperaturen reichen am Donnerstag von 22 Grad im Bergland bis zu 26 Grad am Rhein. Ähnlich geht es auch am Freitag weiter. Am Wochenende können zwar immer mal wieder ein paar Wolken aufkommen, doch es bleibt weiter warm bei Temperaturen von bis zu 22 Grad in der Pfalz. Bis Sonntag sei es zudem niederschlagsfrei, so der Sprecher. Lediglich in der Nacht auf Sonntag könne Bodenfrost auftreten.