Sonnig und meist niederschlagsfrei: Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich am Wochenende auf überwiegend freundliches Wetter einstellen. In den Nächten seien allerdings Minusgrade zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Schon der Freitag starte meist trocken. Nur im Nordosten seien am Vormittag Schauer möglich, im Bergland als Schnee. Im Tagesverlauf sei es verbreitet trocken und es gebe längere sonnige Phasen - bei Temperaturen von maximal fünf bis acht Grad. Zudem ist es laut dem Wetterdienst windig, im Bergland sind auch starke Böen nicht ausgeschlossen.

Am Samstag sei es nach Auflösung örtlicher Nebelfelder ebenfalls sonnig oder nur gering bewölkt und trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen fünf bis acht Grad, so die Meteorologen. Am Sonntag gibt es demnach wieder mehr Wolken, später sei es vor allem im Nordwesten auch teils stark bewölkt. Die Temperaturen steigen leicht an.

DWD-Vorhersage