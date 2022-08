Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich auf freundliches Wetter einstellen. Am Sonntag werde es überwiegend sonnig und trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Im Tagesverlauf kann es einzelne Quellwolken geben. Die Temperaturen erreichen maxiaml 23 bis 27 Grad, im höheren Bergland liegen die Höchstwerte zwischen 18 und 21 Grad.

Offenbach (dpa/lrs) - Auch zum Wochenstart wird es heiter und trocken. Laut DWD steigen die Temperaturen am Montag auf 24 bis 28 Grad, im höheren Bergland ist mit 22 Grad zu rechnen.

Wettervorhersage