Mainz/Saarbrücken (dpa/lnw) - Sonnig, trocken und warm: Die neue Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland bringt freundliches Wetter. Passend zum Frühlingsbeginn gebe es „Sonne, Sonne, Sonne“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Montag sei es im Saarland und in der Eifel noch teils wolkig und auch wenige Tropfen Regen seien nicht ausgeschlossen. Im Osten sei es bereits heiter und niederschlagsfrei - bei maximal 16 bis 19 Grad.

Ab Dienstag gebe es schließlich überall Sonnenschein, sagte die DWD-Expertin. Dann könne auch die 20-Grad-Marke zeitweise geknackt werden. Die Nächte seien dagegen kalt und frostig bei Temperaturen rund um null Grad. Morgens sei auch Nebel möglich, der sich im Laufe des Vormittags auflöst.

