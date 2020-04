Die Temperaturen machen wieder einen Satz nach oben. Es bleibt am Samstag und Sonntag mit bis zu 25 Grad warm und größtenteils trocken. Nur am Samstag erwarten die Meteorologen einzelne Regenschauer.

Offenbach (dpa/lrs) - Im Saarland und in Rheinland-Pfalz erwartet die Menschen ein insgesamt sonniges Wochenende, am Samstag sind jedoch von Südwesten her einzelne Schauer möglich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag mitteilte, kann es in der Nacht zu Freitag örtlich zu Bodenfrost kommen. Auch am Freitag bleibe es trocken und sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 26 Grad. In der Nacht zu Samstag können laut Vorhersage Wolken aufziehen.

Der Samstag verspricht wechselnde Bewölkung und einzelne Schauer, die Höchsttemperatur liegt aber zwischen 20 und 25 Grad, der Wind weht nur schwach. In der Nacht zum Sonntag wird es wechselnd bewölkt, eventuell kann es auch regnen. Der Sonntag wird dafür heiter, am Nachmittag teils wolkig, Regen ist aber derzeit nicht in Sicht. Dazu wieder Temperaturen zwischen 19 und 23 Grad und kaum Wind.