Essen (dpa/lrs) - Ab Dienstag müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf wechselhaftes Wetter mit schauerartigem Regen einstellen. Zu Wochenbeginn bleibe es am Montag aber zunächst noch sonnig, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen. Bei sommerlichen Temperaturen von bis zu 26 Grad am Oberrhein sei es trocken. Lediglich hier und da gebe es Quellwolken.

«Dann ist die durchgehende Sonne und die Trockenheit aber erst einmal durch», so die Meteorologin. In der Nacht auf Dienstag komme der lang ersehnte Regen von Südwesten her zurück. Für die kommenden Tage erwartet der DWD immer mal wieder schauerartigen Regen und vereinzelt Gewitter. Auch die Temperaturen sinken auf 15 bis 18 Grad, die Nächte werden aber mild. Bodenfrost gebe es nicht mehr.